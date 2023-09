Après des mois d'attente, EA Sports et Codemasters vont enfin dévoiler le jeu vidéo EA Sports WRC.

Un partenariat avec Kalle Rovanperä (champion du monde en titre à 21 ans) est mis en avant sur Youtube.



Rdv demain pour du gameplay et la date de sortie !



Le jeu ne sortira que sur PC/Xbox Series X-S et PS5.



[video]https://www.youtube.com/watch?v=BPWS4WKyieo&ab_channel=KalleRovanper%C3%A4[/video]