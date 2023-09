A la manière de ce qui a été fait avec Streets of Rage 4 du même éditeur DotEmu, Shredder's Revenge a droit à un DLC à prix modique proposant un mode Survie, ainsi que 2 nouveaux personnages.

Pas les plus connus, puisque le lapin samouraï Usagi – très classe d’ailleurs – est le propre héros de son comics (Usagi Yojimbo) ; tandis que Karai doit davantage sa renommée à des séries ultérieures au dessin animé de 1987 ainsi que son statut de boss final dans Tournament Fighters version SNES.

Ces choix étonnants donnent toutefois le ton du mode Survie qui croise plusieurs univers, comme le comics TMNT original en noir et blanc (avec un rendu superbe) ou un cadre rétro 8-bits.

Avec sa progression façon roguelite, ce mode dispose de son histoire propre, et vous devrez y assembler 5 cristaux pour affronter un boss final mystère ! Attention : l’entrée en matière est rude, et malgré la possibilité d'incarner temporairement Shredder et ses 2 sbires, il faut en passer par des échecs cuisants afin de renforcer vos personnages (énergies, vies supplémentaires…), mais les récompenses – de nouvelles palettes pour les héros – sont sympathiques, et le défi offre un vrai complément au jeu de base !