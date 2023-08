Salut. Je fais cet article pour parler un peu de la Licence Ninja Gaiden. Je viens de platiner la master collection. J'avais déja fais à l'époque le 1 et le 2 et j'ai découvert le Razor Edge sur la master collection. Je l'ai détesté au début puis à force de jouer et rejouer j'ai vraiment fini par l'apprécier même si le scénario est un peu à chier on va pas se mentir. Je comprend pas pourquoi la licence tombe dans l'oubli car elle est devenue l'une de mes licences préferées. Alors oui le créateur n'est plus là mais je suis sûr qu'il y'a moyen d'en faire encore quelque chose. En tout cas je me suis vraiment éclaté sur cette trilogie et j'ai salement ragé également (en particulier sur la dernière mission Ninja du 1er) cette mission est un véritable enfer. Les missions ninja légendaire du 3 aussi haha. Bref j'adore cette licence et je rêverai d'en voir un 4ème.