Le film Gran Turismo s'inspire de la vie de Jann Mardenborough (né le 9 septembre 1991 à Darlington) qui prend connaissance de la GT Academy, challenge organisé par Nissan sur le jeu Gran Turismo 5 sur PlayStation 3. Il fait partie des vainqueurs de cette GT Academy, et est embauché par Nissan pour son programme en GT...Le film tourne aussi autour de Kazunori Yamauchi.Le film est sympa. Classique mais très sympa.Aussi propre que Gran Turismo, les courses sont jolies tout autant que certain plans qui rendent bien hommage aux jeux.N'écoutez pas les critiques, faites votre propre avis !Les sons sont issues des derniers jeux, c'est sympa le côté JV/Réalité en même temps.Le film ne révolutionne rien. On est pas devant le film ''Le Mans 66''. Mais juste devant un bon film très sympathique.En plus la maman du héro est jouée par une Spice Girl. Je sais ça n'apporte rien, mais j'ai appris avec le film qu'elle était actrice XD