Après 72h l'histoire principal puis 86h le post apo, j'ai terminé complétement le jeu. On arrive enfin à une conclusion et je pense qu'il est temps de dire adieu à la plupart des personnages iconique du jeu. Malgré qu'on perd un peu en intensité comparée à cold 3 et 4 en terme d'émotion et d'impact, je pense que l'opus nous offre comme un bon adieu bien que je crois que certains d'entre eux on les retrouvera sans doute dans la prochain série avec des nouveaux personnages.Globalement le gameplay reste fidèle au 4eme OPUS avec une nouveauté assez cracké qui est United Front qui permet selon vos choix de faire une attaque union magique, attaque ou soin, cette fonction utilisera la jauge d'assaut et elle vous rendra aussi des BP. C'est la fonction overkill du jeu.Je vous mets en lien une vidéo d'un de mes combats contre un boss, voila à quoi ressembler tout mes combats xD. La fonction c'est un tueur de suspense avec quelque objet, vous pouvez faire en sorte que le boss n'attaque pas une seule fois durant la partie.Je pense que ça sera peut-être mon dernier de la série. J'ai adoré l'aventure que la série m'a offert et assez content de ne pas m'être arrêter au 1er opus qui est vraiment la base de la base assez long.