Voila la nouvelle extension de FF14 Dawntrail qui sortira l'été prochain! Il y'a eu aussi pas mal d'info et Yoshida a dit '' vous avez un an pour upgrader votre PC''Nouveautés:-Nouveau monde-Nouveau Job-UP graphique-Version essai jusqu'à Stromblood maintenant niveau 60-On aura le droit un gros mini jeu en collaboration avec FALL GUYS dans FF14 au Gold Saucer-FF14 sur les nouvelles Xbox, c'est officiel maintenant après des années de communication sur cette version. L'open bêta de la version xbox commencera au printemps!

Who likes this ?

posted the 07/28/2023 at 06:24 PM by lion93