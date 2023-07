Salut à tous, Je fais du rangement en ce dimanche de chaleur et j'ai retrouvé mon ancien PC. J'aimerais savoir si la config tient encore la route? (Surtout pour du 1080p60fps sans les tracé ray et pour éventuellement de l'émulation) GPU: Radeon RX550/550 Série (4096mb GDDR5) CPU: i5-6600 4cores 3.30Hz Ram: 16GB(Je pense en DDR4) Carte Mère : MSI H170A Gaming Pro Merci à vous et bon dimanche

posted the 07/09/2023 at 11:45 AM by ksmworld59