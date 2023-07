Je viens de trouver 2 nouvelles variantes de combos avec Ken sur Street Fighter 6 !- La 1ere avec la Super 1 puis la Super 2 en corner- Et le la 2eme avec un Jinrai EX drive rush cr.mp et Super 3 full animation !Bon c'est surtout pour le Style, on peut faire + mal et avec moins de ressources parcontre celui la fait des damages au mentalEt pour ceux qui veulent faire quelques matchs n'hesitez pas a m'ajouter mon CFN "kazey77" sinon je suis casi tous les jours sur Twitch