- Margaret Thatcher (ou Louis XVI ?) dans le rôle de Ramon Salazar- Plus sombre et plus survival-horror que l'originale- Graphiquement super- La bonne idée de supprimer le QTE bien que c'était cool a l'époque.- Ada, bien qu'en talon mince a une tenue plus crédible- Du challenge (oh oui bordel de fiente!)- la machine a écrire (seul option de save en mode PRO)- Moins "Américanisé"- Ashley a l'image du woke: mieux mais plus chiante que jamais- 3 géants au lieu de 4 dans l'originale- Le combat contre les 2 géants moins bon qu'en 2005- Le nouveau fusil M4 qui passe en mode FPS: WTF?- Le boss "scorpion" manquant.- Moins long que RE4 2005- La ruche beaucoup mieux dans l'originale- Certains passages de l'originale écourté et certains oubliés comme le Lava Room, Le couloir des 1000 lasers etc.- Le boss Salazar a prit un sacrée coup alors que plus grand et impressionnant en 2005 (a l'image de son statut)- Moment pas logique 1: Saddler a un moment unique pour tué Leon mais ne fait rien pour X raison.- Moment pas logique 2: l'ile va explosé, Ada propose a Leon juste de le déposer en hélico et il dit non alors que c'est le meilleur moyen facile d'échapper a la mort et protégé Ashley.- Le boss final et le combat mieux en 2005- Un Leon nerveux et grognon alors que c'est un agent mature et accomplie dans l'originale.- Dans RE4 2005 Krauser est l'égale de Leon, voir même se sentait inférieur a Leon dans Darkside Chronicles. Dans ce remake il est le MENTOR du héros.- La mort de Luis moins violente et non plus par Saddler.RE2 était "juste" un remake mais RE4, vu les changement scénaristiques, il faut le voir plus qu'un remake: un reboot total, une nouvelle timeline. J'ai fumé le 2005 sur NGC, PS2, Wii, PCj'ai cru que RE4 2005 pouvait devenir obsolète!plus on avance dans cet opus 2023, plus on remarque qu'il manque beaucoup plus de choses du 2005 qu'il y a de réelles nouveautés. Malgré tout, RE4 2023 reste une véritable bombe,