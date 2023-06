C'était en Février dernier, avec un cours teaser et un vague "Summer 2023", que Bandai-Namco avait officialisé la venu du remaster de cette série de JRPG culte de la Gamecube.Mais ça y est, l'incertitude est fini. L'éditeur Nippon nous offre enfin une bande annonce, accompagné d'une date de sortie, pour le titre de Monolith Soft.Ce sera donc leque vous pourrez revêtir vos plus beaux atours d'ange gardien, et repartir à l'aventure en compagnie de Kalas.

posted the 06/20/2023 at 05:43 AM by jasnah