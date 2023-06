Je fais ce post aujourd'hui pour vous partager mon top perso (donc qui n'engage que moi) Beat'em up, genre de jeu très en vogue dans les années 90Ce beat'em up de capcom est très particulier parce qu'il se rapproche beaucoup des actions RPG et se passe dans l'univers de Donjon et Dragon et respecte certaines règles (comme les classes de héros et certains éléments nécessaires pour tuer des ennemis) c'est une compilation issue de deux jeux sortis en arcade, tower of doom et shadow over mystara, commencez directement par ce dernier parce qu'il est excellent, vous aurez à choisir votre chemin, à acheter des items en magasins ect. Les seuls défauts que je puisse trouver au jeu c'est la maniabilité non intuitive pour les sorts et les objets et le fait que l'écran se fige lors de lancements de sorts.Dispo actuellement sur PC et Xbox (via la rétrocompatibilité x360)Digne héritier du jeu turtle in time, ce jeu représente la quintessence des jeux tortues ninja, avec un lore ultra riche et un mode histoire assez long, avec la possibilité de jouer à 6 (bordélique mais ultra fun) aussi bien en local qu'en ligne, ce jeu n'a seul défaut qui est le jeu en ligne parfois bugguéLe jeu est dispo sur tous les supports actuels, et il y a la possibilité du crossplay entre le PC et la XboxCe bijou de capcom sorti en 1994 est surement le meilleur Alien VS Predator à ce jour, vous allez castagner de l'alien à l'aide de deux predators et de cyborgs humain dont un est un hommage à Dutch du premier film Predator, le gameplay est excellent et oscille entre le gunplay (avec un cooldown) et le corps à corps, sans oublier la possibilité de jeu aérien avec les predators et le cyborg Lynn Kurosawa, y'a rien de plus jouissif que de voir un predator effectuer un sho ryu ken sur un alien, bref, c'est surement le meilleur beat à ce jour de capcom et si il n'est pas en première position c'est parce qu'il n'est dispo qu'en émulation ou sur le capcom arcade stick, j'imagine que ça doit etre le bordel au niveau des droits pour ressortir le jeu sur les plateformes existantes. Ah oui et pour chipoter il n'est pas jouable à 4 mais juste à 3.Ah que dire, qui n'ait déjà était dit pour streets of rage 4 qui demeure mon numéro 1 (avant c'était streets of rage 2), déjà que le jeu de base avait mis la barre assez haute pour la campagne assez longue et le mode à 4 joueurs sans oublier le casting qui voyait le retour des personnages du premier épisode (adam, axel et blaze) et le fan service (les persos retro, la musique de yuzo koshiro déblocable, meme si il n'y a pas tous les meilleurs morceaux). C'est le dlc Nightmare of mr X qui avec son mode survie et ses nouveaux persos (shiva, max, estelle) qui ont donné une jouabilité infinie au jeu et qui le propulse incontestablement comme le meilleur beat ever. Par contre très très gros défaut du jeu en ligne limité qu'à deux joueurs et je ne sais pas à quoi c'est dûLe jeu est aussi dispo sur tous les supports existants.