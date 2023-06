Je m'adresse ici avant tout aux fans de Resident Evil (ce que moi-même je ne suis pas) :



Est-ce que vous pensez vraiment que Resident Evil est une saga?



Depuis la PSX, j'ai fait tous les épisodes principaux, les remakes, et même certains épisodes annexes (Code Veronica, Zero, Revelations). Mais à chaque fois, j'en arrive à la même conclusion :



Chaque épisode est vraiment cool (j'ai même apprécié le 5 et le 6), mais je n'ai pas l'impression de me retrouver face à une saga. Je m'explique :



-Les personnages ne sont pas spécialement attachants. Bien-sûr, à force de les voir, j'aime Léon, Claire, Ada et Wesker. Mais pas plus que ça. Leur histoire n'est pas assez mise en avant, pas assez poussée. Et je ne comprends pas ce qui les lie, si ce n'est des coups du sort.



-Plus globalement, c'est l'histoire globale qui est très étrange. Chaque épisode est nanardesque (je pense que c'est voulu), mais du coup, mis bout à bout, ça n'a aucun sens, et c'est complétement incohérent. Ils auraient mieux fait de mettre des personnages différents à chaque fois.



-De la même manière, il n'y a pas de cohérence de gameplay. Des premiers épisodes en plan large, à ceux en caméra épaule, et désormais ceux en vue subjective, la formule a toujours changé. Mais du coup, il est très difficile de définir un "style Resident Evil". Même l'horreur n'est pas toujours présente (qui a eu peur dans RE4 à RE6?).



Bref, j'ai beau attendre chaque épisode (principal), je ne trouve pas qu'il s'agit d'une saga. Pour moi, ça s'apparente plus à une franchise, un nom que Capcom utilise pour vendre ses jeux. Comme Square Enix avec Final Fantasy