- Après avoir franchi la barre du milliard de dollars au box-office mondial le mois dernier, le film a désormais dépassé Frozen (La Reine des Neiges), le film d’animation de Disney sorti en 2013 (1,284 milliard de dollars).- Les derniers chiffres révèlent que le film Mario a atteint la somme de 1,288 milliard de dollars, ce qui le place derrière Frozen 2 (1,45 milliard de dollars) en termes de « films d’animation ayant rapporté le plus d’argent de tous les temps ».

posted the 06/01/2023 at 01:24 PM by lalisa