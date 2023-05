Je radote mes souvenirs et anecdotes quelques minutes sur Zelda 1 pour accompagner la sortie de TOTKLa capture est faite sur Famicom Titler afin d'avoir du RGB, c'est splendide (encore plus en vrai qu'en vidéo malheureusement)

Who likes this ?

posted the 05/12/2023 at 09:49 AM by fdestroyer