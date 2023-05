GF. TV | METROID PRIME EN RANDOMIZER !Nouvelle vidéo consacrée au chef d'œuvre Metroid Prime, cette fois ci dans une version bidouillée et ô combien intéressante : le mod "randomizer" !Qu'est ce donc? Il s'agit d'une version modifiée du jeu où les armes et les objets ne sont plus du tout à la même place mais disposée de façon complètement aléatoire !Il s'agit de progresser avec une minutie d'horloger, pour ne pas rester coincer dans une salle où vous ne devriez pas être normalement !A la manette : le forçat Iglou, toujours à l'affut d'un challenge relevé !Va t il réussir à plier le jeu dans ces conditions ?Réponse en regardant sa vidéo !Bon visionnage !

posted the 05/07/2023 at 11:39 AM by obi69