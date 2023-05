, un développeur de jeux vidéo australien, a annoncé la sortie en fin d'année 2024 de, un jeu d'action et d'horreur teinté d'éléments de RPG.Le gameplay sera centré sur la capacité du personnage à passer d'un monde à l'autre pour résoudre des énigmes environnementales et combattre des ennemis avec des combats difficiles, mais accessibles et gratifiants.Le jeu sortira surUn prologue du jeu sera disponible sous forme de comic dans le cadre du

Who likes this ?

posted the 05/06/2023 at 10:00 AM by ostream