C'est parti pour le let's play de l'extension de Xenoblade Chronicles 03 : "un avenir retrouvé"!Première heure de jeu avec l'entièreté du chapitre 01 et les premiers instants u chapitre 02 ! (no mic)Les révélations sont déjà là pour les connaisseurs !Bon visionnage

posted the 04/29/2023 at 04:48 PM by obi69