Nier Automata continue sa petite route tranquillement pour atteindre les 7.5 de ventes. Il avait atteint les 7M en novembre. L'effet de l'anime peut-être, d'ailleurs concernant l'anime , l'OST de l'anime contiendrait quelques pistes inédites et spoilerai peut-être la fin.

