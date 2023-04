On va la faire courte



-multi free to play

-pas de sbmm en parties normales

-COD a l'ancienne

-maps cools avec le système de 3 lignes

-bonne petite ambiance

-Interface générale de cod a l'ancienne toujours (invits, classes)

-Votes des maps !

-factions liées aux jeux Ubisoft (splinter cell,the division,far cry...

-TTK au poil

-on distingue bien les ennemis

-le VRAI nom des armes (fuck mw2 !!!)



Bref très bonne surprise.Quand j'éntends des grosses firmes affirmer que faire un cod prendrait 10 ans et que je vois le resultat dun free to play je rigole doucement ahah.



Le feeling des anciens cod est présent c'est assez nerveux (des anciens de la série ont bossé dessus évidemment) et ya pleins de features qui ont disparus des cod récents ou même le retour de choses qui ne le sont plus comme le vote des maps et une interface limpide que je peux pas m'empêcher de voir que ce jeu n'a qu'un seul but: ramenez les joueurs mw2 sur celui-là .



Je suis pourtant pas un client de cette d.a flashy et des "factions" avec des compétences par contre les apex ect c'est pas pour moi mais la comme le gameplay l'interface les maps sont clairement l'ADN cod ba ça match et le concept de mettre justement des factions de jeux Ubisoft et aussi des maps tirée de jeux Ubisoft c'est cool.



Hâte de voir le résultat final comment le jeu va être suivi car il y a un énorme potentiel.





Et il faudra quand même corrigé pas.mal de bugs le netcode est pas fou la recherche de partie lente mais c'est une beta fermée donc ça c'est peut être normale...et j'aimerais bien aussi que la glissade soit plus rapide et pourquoi pas mettre le cancel slide histoire de bien appuyer là où ça fait mal vs mw2...





Ah oui pour info cross play cross plateforme ect mais alors pour les joueurs console je vous invite clairement a désactiver le cross play car vous allez manger chaud contre les joueurs pc clavier souris c'est l'inverse ici de mw2 ou les joueurs consoles ont l'avantage j'ai vu une énorme différence et peut être aussi que le net code est vraiment pas bon dans cette beta.