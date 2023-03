Un artiste chinois ayant un trait très proche du maître Masami Kurumada vient de commencer la publication d'un premier tome l'arc d'AsgardLe format et la charte graphique adoptés sont ceux des tomes en éditions deluxe publiés chez nous chez Kana.Le premier est le volume A, suivront par la suite les volumes B et CPour ceux que ça intéresse, une commande est possible en MP au près la page saint seiya myth cloth news sur Facebook (50 euros environ). Tirage très limité.

posted the 03/25/2023 at 11:07 AM by aggrekuma