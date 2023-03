Petit billet d'humeur pour vous lire en retour sur les différentes versions collector ou digital deluxe (Valentine?) qui sortent pour la plupart des gros AAA.Perso, je les prendrais que s'ils proposent d'avoir le jeux sur toutes les plateformes.Là, ça fait deux trois games que je prends à la fois sur PC et PS5 (Elden ring, Daying light 2 ou encore RE4R), ainsi je peux faire le game dans des conditions de dingue sur mon installe de salon.PS5-XBSX - OLED 65"- Dolby Atmosou bien sur mon laptop/PC de bureau quand j'ai envie de faire un break en télétravail ou en voyage d'affaire.Tout ça avec des saves cross gen et ça serait le bonheur.Alors oui, des objets ou des goodies physique sont toujours très sympa à posséder.Mais osef des skins ou autres éléments dlc pour justifier 30 à 40% du prix en plus...ça donnerait 49,99 à 79,99 pour une plateforme, 99,99 pour du full cross gen et 129,99 pour le game pass en plus...Voilà qu'en pensez-vous?Suis-je le seul dans ce cas là!?