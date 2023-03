Bon voila, je viens de terminer le jeu avec le platine, bon on va dire que j'ai eu un gros fou rire en voyant les différentes routes, il faut dire qu'un certaine personnage est assez bipolaire selon le choix que tu fais et c'est tellement hilarant. Voila j'ai pris vraiment un gros plaisir de refaire un tactique: plus de 140h dessus ce qu'il est énorme. Il me manque une fin mais celle-ci , il faut farmer comme un porc pour la barre de chaos et j'ai la flemme xD.



Pour ce qu'il est du dernier boss oui j'avais dit qu'il était unfair quand t'as pas toutes les classes certains sont vraiment inutile si vous ne faites pas les quètes annexe à coté et c'est le cas quand j'ai vu tout ce que j'avais loupé car je lisais pas les échoo du coup, une fois que tu as débloqué ces classes, bah ça devient relativement plus facile.



J'ai aussi fait le POST-APO mais arriver au dernier boss qui est le même que celui de la fin. J'ai abandonné ici car ce combat requis de la grosse chance. En effet ce combat, c'est au bon vouloir de l'IA. En gros tu dois sauver un perso, tu es éloigner du combat, Warren ce GROS fdp va dans le tas à chaque fois, un combat où l'IA qui a le destin du GAME Over xD va te foutre. J'ai tout essayé aller vite dans le terrain adverse , j'ai diminué des personnages, je suis aller avec 2 personnages mais non l'IA adverse aller toujours vers ce FDP de Warren qui allait vers eux. J'ai regardé quelque let's play ouais c'est vraiment au bon vouloir de IA adverse et IA warren xD. Si quelqu'un a une solution Miracle pour IA se dirige vers moi et pas vers Warren je suis preneur xD