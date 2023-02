Fire Emblem Engage aurait dû sortir en 2021 pour les 30 ans de la série, et a donc été conçu comme un épisode hommage. Malgré le léger retard, cet aspect imprègne bien chaque élément de ce jeu

Et je suis bien obligé de commencer par le scénario ; un calvaire ! Accumulant les clichés japoniais du manga, l’histoire manichéenne et prévisible est un concentré de tous les travers de la série. J’en ai soupiré plus d’une fois, assommé par certains personnages (alliés ou ennemis) horripilants.

Hommage oblige, les clins d’œil aux anciens volets sont également nombreux, avec le rappel de héros sous forme d’esprits, lesquels fusionnent avec vos unités pour les changer en super-héros de manga ! C’est laid mais très utile, et la surenchère d’attaques spéciales permet aussi de tenir face aux hordes d’ennemis.

Engage n’a également pas que les yeux tournés vers le passé et propose aussi des cartes très bien construites, avec des batailles demandant beaucoup d’heures d’investissement.

Les qualités de gameplay sont donc intactes, et le jeu n’est d’ailleurs pas le plus facile de la série. De quoi surmonter en partie une direction artistique qui plombe toutefois grandement ce tactical-RPG.