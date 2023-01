Toujours prévu pour le 2 Juin 2023 sur PS4, PS5, Xbox Series et PC Street Fighter 6 se montre un peu plus avec du Gameplay de Dhalsim, Dee Jay, Marisa, Manon, Blanka et JP !On peut y voir de nouveaux combos et les nouvelles Super (Critical Arts) des persos. Celle de Marisa est juste ouf, celle de Dhalsim est classe aussi ! Bon maintenant faut sortir le jeu Capcom !