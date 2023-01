La saga Forza Horizon ! Je n’avais jamais trop prêté attention à cette saga car je suis pas très jeu de course ^^ Mais en septembre 2022 je me suis décidé de me lancer dans cette saga ! J’ai acheté le 1 que j’ai kiffé ! En octobre le 2 que j’ai aimé mais un peu moins que le 1 !



Depuis 2 jours j’ai commencé le 3 ! Et j’avoue qu’il me laisse un peu dubitatif ! D’ailleurs faut qu’on m’explique ! C’est quoi le but de FH 3 pour terminer la « campagne » ? Il faut avoir un certain nombre de fan ? Améliorer les 4 festivals au niveau 5 ?



Ya des trucs dans le 3 que je ne comprends pas ! Je n’ai rien à dire sur les graphismes et la carte ! Mais te mettre les défis collector, les zones de vitesse en « obligatoire » pour gagner des fans c’est plus ou moins con ! Mais par contre le système d’étoiles à gagner en faisant cela est débile ! Et n’en parlons pas du système de championnat mal fichu ! Chaque course à son championnat …



Bref qu’on m’explique concernant la « campagne ».