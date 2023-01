A une époque lointaine très lointaine, Sega c'est plus fort que toi, en tout ças assez fort pour rivaliser avec Nintendo, Mario et sa Super NES avec sa Megadive et Sonic.Malheureusement la Civil Wars entre Sega America et Japon, les très/trop accessoires et extensions de la Mégadrive, l'affaire Night Trap, et la catastrophe de la Saturn ont bien terni l'image de l'Entreprise.Qui n'a pas encire dit son dernier mot avec la Dreamcast qui va sauver Sega ...... Ok elle a rien sauvé du tout, mais ils aurons essayé comme va le raconter Conkerak.