Celui là je n'en avait pas vraiment entendu parler. Je l'ai pris un peu au pif sur le gamepass (la jaquette ne me plaisait pas plus que ça), et lancé en attendant que Scorn soit disponible. Même avec une jaquette bof, le nom du jeu me plaisait quand même bien, et je me disais qu'un petit jeu d'action rapidement avant de lancer l'autre morceau ça pouvait le faire ... Et bien quelle découverte ... (avis à lire avec la musique du dessus en fond).+ Ce principe de fou furieux. Alors certes si vous le prenez comme un simple FPS, vous allez vous faire chier. Mais si vous le prenez pour ce qu'il est, à savoir un jeu musical à la Space Chanel 5 camouflé dans un enrobage à la Doom ... alors vous allez vous régaler.+ La progressivité du gameplay. Au départ on est un peu désarçonné, le temps de se caler sur le rythme, ... mais alors une fois que l'on commence à maîtriser l'engin ... c'est juste du pur bonheur. On se fait les missions comme si on se faisait une piste dans un Rock Band, mais en plus long. Il y a un moment vers le milieu du jeu où l'on a la sensation que ça stagne un peu, et puis ça repart de plus belle.+ La bande son dantesque. Alors là je dois bien avouer que le jeu m'a scié !! Les musiques sont déjà géniales, mais alors les chanteurs qu'ils ont chopé pour poser leur voix dessus ... mamma mia que c'est fabuleux ... Alyssa White Gluz, Serj Tankian, Mikael Stanne, Matt Heaffy, ... que du bon. Les pistes sont aussi incoyables dans le jeu (elles apportent une pèche d'enfer) qu'à l'écoute à côté.+ Une difficulté corsée, mais pas insurmontable. Alors première chose, pensez à bien calibrer le jeu, sans ça, il vous sera impossible d'avancer correctement. Ensuite, la progression est assez brute et vous demande de bien maîtriser le système de multiplicateur ainsi que le tempo. Maintenant soyons clair, la difficulté, elle réside majoritairement dans votre capacité à garder le rythme le plus longtemps possible sans se faire toucher. Si vous en êtes capables, alors les niveaux peuvent devenir des promenades de santéEn tout cas quel pied quand on finit un stage ou une mission après avoir retenté 50 fois+ Le fun et la sensation de puissance qui s'en dégage. Inutile de tourner autour du pot, entre le métal bien puissant qui rythme l'action, et la brutalité du gameplay, on prend un pied monstre. Je me suis retrouvé à secouer la tête et remuer les pieds en rythme dès que j'ai assimilé le tempo du jeu. C'est diabolique+ Le système de monde avec ses 3 missions. En fait, les missions en elles même donne plus l'impression d'être là pour nous apprendre à maîtriser le gameplay. Elles nous obligent à jouer d'une autre façon que celle que l'on entreprend à la base. Le résultat ? Une influence directe sur notre perception du gameplay, sur notre façon d'appréhender le monde suivant. C'est vraiment bien conçu.- Réalisation correcte mais pas ouf. Alors soyons clairs, ce n'est pas une grosse prod donc rien de méchant ici, mais rien que de s'imaginer ce jeu avec une réalisation bien plus poussée ... le rêve.- Le design assez quelconque. Franchement je trouve l'ensemble assez sommaire de ce côté, et autant la réalisation ça se comprend vu que l'on est pas sur un AAA, autant le chara design aurait pu être quand même un poil plus poussé.- La difficulté à se caler sur le tempo à cause du son des armes !! En fait quand on tire, il y a un quart de seconde entre la pression sur le bouton et le bruit de l'arme. Du coup on a tendance à se décaler et être sur le rythme de l'arme au lieu de celui de la musique, sabordant ainsi les tentatives de faire monter le multiplicateur.- Un seul et même boss que l'on retrouve avec différents patterns à chaque stage. C'est un peu dommage.- Les cinématiques en animation semi fixes. J'ai vraiment du mal avec ce type de visuels rigides. Mais bon, nous sommes quand même sur un titre à budget modéré ... par sur un AAA donc c'est pardonné !!- Changer les armes secondaires avec la croix alors que les principales ce font avec LB et RB ... pas très malin, et surtout à l'opposé de l'instinctif tellement le rythme est effréné !! Résultat on ne change quasi pas d'armes en cour de mission !!Metal Hellsinger, c'est un peu le Kouign Amann que l'on t'apporte sans que tu t'y attendes !! C'est ultra gras, ça bourre le bide comme rien d'autre, tu sais que tu vas mettre 3 jours à t'en remettre et chier un menhir tout les matins (ou soir selon vos envies), mais t'es juste put... de content et tu te l'être tapé !!Son principe, très simple à la base (pourquoi personne n'a fait ça avant ... ?), se révèle diaboliquement prenant une fois maîtrisé. On arpente les niveaux en ayant les orteils dans le tempo, la tête qui suit, et les doigts qui martèlent les boutons au rythme endiablé des riffs de guitare. Alors oui certains dirons que la réalisation n'est pas extraordinaire et que tout le budget est parti dans la musique ... mais on est pas sur une prod AAA non plus donc il faut considérer ce jeu pour ce qu'il est.En attendant, surtout si on est fan de métal, on est super pressé de finir chaque monde pour savoir quel est le guest de la musique du suivant.Vraiment génial.