Ok je me fie pas mal a la preview de JVC.com.Mais ca a l'air d'être assez Dark, nerveux, on peut bien personnaliser son perso, notre équipement aussi, on a un monde ouvert vivant avec une variété d'ennemis et de donjon, et le multi joueur aussi a l'air bien.Donc c'est quoi le problème ?"ACTIVISITION-BLIZZARD et leurs Micro Transactions !"A oui c'est vraie.