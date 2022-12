L'essentiel

- Un jeu en coopération avec le principe asymétrique / chaque joueur incarne un sorcier avec son propre deck.

(il existe une adaptation officielle des règles pour un jeu en solo sur le site de l’éditeur)



- Des règles relativement simples entre guillemets et des mécaniques fluide (accessible, pas du niveau de Magic).



- Un jeu qui évolue au fil de l’aventure.



- Évolutif : Du matériel réparti en sept boîtes à découvrir petit à petit pour pouvoir relever des défis de plus en plus intenses.



- Re-jouabilité : très bonne re-jouabilité, c'est un jeu où le matériel s’adapte à l’expérience et à la difficulté que l'on souhaite.



- Très beau matériel et boite avec des rangements (c'est pas le bordel)



- Illustrations nostalgique issues des sept films de la Franchise Harry Potter.



- Des extensions existent déjà.



ps: Je ferais un test un de ces jours en vidéo sur ma chaine youtube , histoire de développer d'avantage après y avoir bien joué pendant les fêtes de Nöel, une bonne idée cadeau d'ailleurs !)

Bataille à Poudlard en promotion à C'est un un jeu de deckbuilding dans l'univers magique de J.K. Rowling. Les joueurs incarnent dans le jeu de table des apprentis sorciers et mettent leurs pouvoirs en commun pour repousser les attaques des forces maléfiques menées par Lord Voldemort.