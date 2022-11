Pearl Abyss annonce que le jeu DokeV un projet ambitieux et concurrent de Pokemon et Genshin Impact vient encore d'être repoussé pour la fin d'année 2023 a une date indéterminé, la raison invoqué est que la plupart de ses équipes planchent sur ce Crimson Desert, un autre jeu action aventure en monde ouvert devenu prioritaire, le jeu prendra quelques mois de retard.

posted the 11/24/2022 at 06:31 PM by ducknsexe