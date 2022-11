Voilà une video pour avoir une idée plus clair sur la version pc, à l'heure actuel la version PS5 bénéficie d'un ray tracing uniquement sur les reflets, et sur pc le ray tracing s'ajoute au reflets et au ombresConfig pc du youteubéNVIDIA GeForce RTX 3080 y 4080, processeur Intel Core i9 12900K y 32 GB de memoires DDR5Sur PS5 meilleur distance d'affichage, meilleur texture, et meilleur temps de chargementDe toute mannière c'est un très bon spin off de spiderman mais un peu trop courtBientot je vais me le refaire sur ma PS5 car oui la neige arrive