Connaissez-vous Star Citizen, d'ores et déjà le jeu le plus cher de l'histoire du jeu vidéo et qui est encore et toujours en développement (donc qui n'a pas fini sa course aux millions) ? Si oui, tant pis pour votre portefeuille, si non, et bien c'est peut-être l'occasion de le tester et vérifier tout ce qui se dit sur le jeu.Car oui, Star Citizen, jeu en Alpha (et en effet, c'est avant Beta), est rempli de bugs plus ou moins gênants. Mais pour autant, il y a des milliers de joueurs qui y jouent régulièrement et c'est donc qu'ils doivent quand même y trouver leur compte même dans cet état-là, un état qui d'ailleurs devrait prochainement grandement évoluer avec l'arrivée d'une mise à jour majeure, la 3.18, nous aurons l'occasion d'en reparler.En attendant donc,, un évènement se déroulant au sein du jeu. Jusqu'à fin novembre, n'importe quel compte créé sur le site officiel du jeu, RobertsSpaceIndustries.com , peut accéder au jeu gratuitement, s'essayer aux quelques boucles de gameplay à disposition et surtout tester plus de 100 vaisseaux, chacun sachant que les vaisseaux sont le point fort de Star Citizen.D'ailleurs, en parlant de vaisseaux, il y a au moins deux de nouveaux prévus cette année, déjà pilotables et proposés par le constructeur DRAKE, spécialiste des vaisseaux au look très industriel, sans fioriture, particulièrement prisé des hors-la-loi. On retrouve le Cutter, un vaisseau monoplace pour débuter le jeu et le Corsair, un vaisseau d'exploration asymétrique pour un petit équipage de 4 et qui avait ét annoncé il y a de cela deux ans déjà. Ces deux nouveaux vaisseaux font partie des stars du show de cette année.Le Cutter est proposé à 54€ seul, le Corsair à 303€. Inutile bien sûr d'acheter pareil engin surtout quand on sait qu'on peut se faire de l'argent assez facilement dans le jeu pour ensuite s'acheter ce que l'on souhaite plus tard même si cela demande un peu de farm.Voici la vidéo de présentation du Corsair, très portée sur l'ambiance :Bref, cet IAE est l'occasion parfaite de tester Star Citizen pendant une semaine et de décider à l'issue du test si on souhaite acheter le jeu en l'état ou non.CIG sait que bon nombre de nouveaux joueurs vont être conquis par l'expérience et propose d'ailleurs un pack Cutter + jeu pour 54,54€ , ce qui constitue une offre très intéressante compte tenu de la versatilité du Cutter... si bien sûr on s'accommode de son look très industriel. À vous de voir !