LionsGate vient de racheter les droits de Street Of Rage pour en faire un filmLe "beat'em up" de Sega fera le saut vers le grand écran avec l'auteur des films d'action John Wick et Nobody.En avril, Sega a annoncé que la légendaire saga Streets of Rage ferait le saut sur grand écran. C'est l'une des nombreuses productions cinématographiques ou télévisuelles en cours et nous savons maintenant que Lionsgate a obtenu les droits de ce projet inspiré du beat'em up dirigé par John Wick et l'écrivain Nobody / Nobody Derek Kolstad.Comme le rapporte Variety, apparemment Kolstad réalise ainsi l'un de ses rêves de jeunesse. "Quand Dmitri a évoqué l'idée de faire de Streets of Rage un film, je suis immédiatement devenu fou. Et le faire avec Sega ? Mon moi de 10 ans sourit toujours." Lionsgate a une autre adaptation de jeu vidéo en préparation, nul autre que Borderlands.Streets of Rage est l'une des sagas les plus emblématiques d'un genre très populaire dans la première moitié des années 90. Suivez les pas d'un groupe d'ex-policiers qui se battent contre un syndicat du crime quitte à se frayer un chemin dans les rues dangereuses de la ville, écrasant des centaines de voyous. D'une certaine manière, l'action débridée de John Wick ressemble beaucoup à un beat them all, sauf que les films mettant en vedette Keanu Reeves accordent plus d'importance à l'utilisation d'armes à feu.En la producción está Toru Nakahara de Sega, Dmitri M. Johnson, Timothy I. Stevenson y Dan Jevons de dj2 Entertainment, y Todd Black, Jason Blumenthal y Tony Shaw de Escape Artists. Nakahara fue productor de las dos primeras películas de Sonic the Hedgehog y es productor ejecutivo de Sonic Prime, la serie animada de Netflix.Bon ci ya peut d'esprit "DES WARRIORS" je dit banco