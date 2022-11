Carton pour Black Panther Wakanda Forever qui réalise le meilleur démarrage de 2022 avec un total 1er Week-End de 1.568.061 entrées sur 625 sites. C'est près de 2 fois plus que Black Panther ( 850.647 entrées en 2018 )Mais sinon Marvel va mourir hein

Like

Who likes this ?

posted the 11/14/2022 at 12:19 PM by malikay