Je vous épargne la présentation de la saga que tout le monde connait. Il ne s'agit pas de débattre sur la qualité des titres ni même les polémiques relatives à Part II mais plutôt de réfléchir à l'avenir de la franchise et son potentiel.Commençons par un rappel des dates de sortie des différents jeux :- The Last of Us (PS3) : 2013- The Last of Us : Left behind (PS3) : 2014- The Last of Us Remastered (PS4) : 2014- The Last of Us Part II (PS4) : 2020- The Last of Us Part I (PS5) : 2022Sony et ND préparent activement le terrain afin que les joueurs n'oublient pas TLoU de si tôt. Sont d'ores et déjà attendus :diffusion le 15/01/2023 sur HBO. Avec un budget avoisinant les 200 millions de dollars, l'adaptation live doit porter le (re)nouveau de la licence, à raison d'un épisode par semaine (pour un total de 10 épisodes)Le casting n'est très certainement pas parfait (désolé, Bella Ramsey, j'y arrive pas) mais on jugera sur pièce après visionnage.initialement prévu comme mode multi de TLoU Part II, Factions est présenté rapidement un stand alone. Extrêmement discret depuis son annonce, ce nouvel opus de la saga met la barre très (trop ?) haute pour les Dogs :Neil Druckmann, co-président de Naughty DogMes pronostics concernant Factions :- Sortie courant, afin de profiter de l'engouement de la série TV- Modèle, afin de drainer un max de joueurs- Sortie simultanée(et PS4 ? Je n'y crois pas) : Sony mise de plus en plus sur le PC. Proposer une expérience multi sur console et PC serait à la fois une ambition (s'adresser à l'ensemble des joueurs) et un test (niveau serveurs, communication, etc.). On ne touche ainsi pas au "fond de commerce des jeux narratifs solo" (pas encore, mais ça viendra).celles et ceux qui ont terminé TLoU Part II le savent, la fin du jeu était à la fois une belle conclusion et une porte ouverte à de nouvelles aventures. Et il est évident que les Dogs ne s'arrêteront pas en si bon chemin.On sait que Neil Druckmann a déjà une ébauche de scénario en tête depuis la fin de TLoU Part II : aura-t-on droit à une suite (avec Ellie ? Abby ?) ? Une préquelle (avec Joël et Tommy) ?Mes pronostics concernant Part III :- Si personne ne sait quelle tournure prendra ce nouvel épisode, je suis persuadé que l'histoire / les évènements issus de Factions alimenteront Part III. Les Dogs ont toujours eu la volonté de proposer des univers riches et cohérents et ce serait là une formidable opportunité- Sortie : S1 2024 (juin probablement, comme Part I et II). Le catalogue d'exclues Playstation 2023 est déjà plutôt bien fourni pour 2023 (Forspoken, Spiderman 2, Silent Hill 2, Final Fantasy XVI, Final Fantasy VII Rebirth, etc.), cela laissera suffisamment de temps au studio de peaufiner son jeu tout en assurant un suivi de qualité pour Factions.