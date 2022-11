Après une quinzaine d'heure de jeu pour en atteindre la fin voici mon avis express du nouveau jeu du talentueux studio français ASOBO: A Plague Tale Requiem, la suite d'un jeu qui avait déjà fait grand bruit en 2019.Remarquons que Requiem est non seulement un succès critique (82% metacritics sur PS5 et 85% sur XBOX) mais aussi un vrai carton au niveau des ventes car il s'est déjà vendu à plus d'1 million d'exemplaire depuis le 17 Octobre 2022...Il faut dire que cette suite à tout pour séduire les joueurs en quête d'une grande aventure formidablement bien écrite et rythmée.Déjà en se positionnant comme l'un des portes étendard de l'Unreal Engine 5 car disons le clairement un des points forts de ce titre est ses graphismes véritablement magnifiques.Si les visages des protagonistes du jeu sont jolis et bien animés, sans non plus arriver à la cheville de ceux des derniers jeux des Naughty Dog, en revanche les décors (extrèmement nombreux et variés) sont absolument somptueux.Que ce soit pour la végétation, l'eau, le vent, les effets de lumières en tout genre, de fumées, l'animation des nuages, les vagues de rats, c'est simple: j'en ai eu plein les yeux pendant toute la durée du jeu au point parfois de rester plusieurs minutes à contempler certains panoramas extraordinaires.Ensuite le scénario qui s'étale sur une quinzaine d'heure de jeu (en ligne droite), qui prend le temps de faire évoluer les personnages, proposer des cliffhanger, des séquences aussi très impressionnantes, ahurissantes même, d'autres vraiment poignantes...J'avoue avoir été vraiment embarqué dans cette terrible histoire et m'être attaché aux motivations personnelles des personnages, surtout évidemment à la quête désespérée (et fort désespérante) d'Amicia pour sauver son petit frère Hugo d'une malédiction qui le ronge (sans jeu de mots).Justement en parlant de cette quête, celle-ci va conduire ces deux personnages à entreprendre un véritable voyage dépaysant où vont se succéder des lieux et des situations d'une diversité remarquable.En comparaison c'est vrai qu'Innocence prend un sacré coup de vieux à ce niveau, lui qui ne proposait qu'un voyage assez limité géographiquement parlant, qui plus est dans des décors certes jolis mais sans jamais atteindre la magnificence de sa suite.Le duo va aussi faire la rencontre de plusieurs autres personnages qui vont se joindre à eux dans leur quête comme dans tout bon jeu d'aventure qui se respecte j'ai envie de dire.Parce que pour le coup il faut le dire qu'il y a effectivement de forts grands airs d'Uncharted dans Requiem dans sa façon de présenter son histoire: une quête vers un remède, des personnages qui suivent la trace d'autres personnages du passé confrontés aux mêmes événements qu'eux, les interactions entre les personnages entre eux, l'éternel grand méchant à combattre, de plus il propose un niveau en semi-open world qui n'est pas sans rappeler non plus le spin off d'UnchartedMais il s'en détache aussi déjà de part son univers lorgnant fortement vers l'Héroîc fantasy (les alchimistes, la malédiction de la macula...) mais aussi dans sa façon de surprendre le joueur qui pense ainsi souvent arriver au terme de l'aventure alors que c'est pour mieux l'embarquer encore plus loin, plus dans la noirceur de ce conte non seulement étrange mais aussi il faut l'avouer vraiment très sombre, là où Uncharted n'atteint que superficiellement cet aspect dans sa narration.Ce que j'ai d'ailleurs apprécié dans ce jeu c'est de jouer un personnage qu'on voit véritablement morfler, qui n'incarne pas un des héros quasi invicibles et désinvoltes d'Uncharted justement: Amicia s'en prend plein la tronche aussi bien physiquement que psychologiquement et j'ai vraiment été touché par le profondeur du désespoir qu'elle traverse, surtout dans sa relation fusionnelle et à fleur de peau avec son petit frère si vulnérable et tellement dépassé à son niveau de conscience par ce mal qui le tue à petit feu.Au niveau du gameplay, celui-ci n'est jamais pris en défaut. Si en revanche il ne fait pas un bond énorme avec le premier épisode pour autant il y a plusieurs améliorations qui le rendent suffisamment agréable et intéressante, les phases d'infiltrations imposent souvent une certain stratégie avec son coté "die and retry", de plus j'ai apprécié ce feeling un peu "casse brique" pour tuer les différents types de soldats, à savoir que chacun d'eux à un point faible particulier ce qui rend les mêlées (parfois un peu trop nombreuses) suffisamment intenses et prenantes.Un mot sur l'OST que j'ai beaucoup aimé, elle accompagne vraiment bien les différentes séquences du jeu et pas mal de pistes sont superbes.Bref tout ça pour dire que j'ai vraiment adoré ce titre du début à la fin qui m'a presque autant marqué à sa façon dans sa narration que The Last Guardian.Si ce titre clôture bel et bien l'arc des De Rune, pour autant la fin propose une ouverture (à une autre époque?...) et au vu des ventes de Requiem il ne serait donc pas impossible qu'Asobo nous gratifie d'ici quelques années d'un 3eme épisode ce qui m'enchanterait énormément !Ma note: 9/10