Hello la commu,



Je suis en pleine réflexion et cela m’énerve car je ne retrouve pas le nom d’un jeu.

J’ai beau chercher partout, je n’arrive pas à trouver.



Dans le trailer on voit une femme au cheveux court fuir des aliens et un monde qui s’écroule. (La gravité???)



- le logo du jeu est en triangle je crois

- c’est un studio italien de mémoire.

- le jeu a été à annoncé il y a 1 an je dirai.

- me semble que c’était un TPS



Si jamais vous avez le nom, merci à vous !



Ps : je retape mon text depuis 10mins. Il arrête pas de s’effacer !!!!