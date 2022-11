Fable : Le patron de Xbox Game Studios lève les doutes sur son développementMatt Booty, responsable de Xbox Game Studios, affirme avoir vu des choses "encourageantes" de la nouvelle Fable et assure que Playground Games est le bon studio pour le projet.Bien qu'il ait été annoncé il y a longtemps, nous n'avons encore presque rien vu de Fable, le nouvel opus de la saga de jeux de rôle qui est entre les mains de Playground Games, responsable de Forza Horizon. Dernièrement, certaines nouvelles ont été annoncées, comme la signature d'un scénariste pour Horizon Forbidden West ou l'incorporation d'Eidos Montréal au développement (cette dernière n'étant pas officiellement confirmée), mais nous ne savons toujours pas quand nous verrons le jeu en tant que tel. .En pleine sécheresse d'informations, Matt Booty, responsable de Xbox Game Studios, s'est exprimé sur le projet visant à calmer le scepticisme qui l'entoure et qu'il admet lui-même ressentir également : "Lors de certaines des premières critiques, j'ai partagé un peu de ce scepticisme , je sentais que nous prenions une chance, mais ils l'ont dissipée depuis. Je suis ravi que vous le voyiez tous.Matt Booty défend Playground comme responsable de FableCe n'est pas la première fois que Xbox sort pour nier les problèmes de développement de Fable ou pour défendre que Playground Games est le bon studio pour le projet. Matt Booty a également tenu à défendre les responsables du jeu : « Playground fait des jeux de course, mais si on le déconstruit un peu, je pense que ce que Playground fait, c'est un grand savoir-faire, une grande qualité et une grande attention aux détails. Ils avaient une passion particulière pour le série et je pense qu'ils ont également montré qu'ils comprenaient ce qu'est le cœur et l'âme de Fable et comment ils peuvent le présenter pour les sensibilités d'aujourd'hui, comment faire une version moderne de Fable."