https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-01/embracer-group-shuts-down-montreal-video-game-studio - Eidos Montreal annule plusieurs projet en interne, et travaille pour Microsoft désormais sur la franchise fable. https://twitter.com/fabien_soccio/status/1587519388512649223 - Certains employés d'Onoma déménageront à Eidos Montréal. - Idem pour Crystal Dynamics, qui travaille pour The initiative sur Perfect Dark le reboot.

posted the 11/01/2022 at 07:01 PM by lalisa