Bonjour,Depuis aujourd'hui, j'ai un message d'avertissement :Lorsque j'accepte malgré tout d'aller sur le site, à côté de l'url, j'ai un beau "Non sécurisé" en rouge et en cliquant dessus, ça indique que le certificat n'est pas valide.Il y a également quasi toutes les images sur la page d'accueil qui sont absente comme sur [img]cette image[/img] Suis-je le seul à avoir ce soucis ?

Who likes this ?

posted the 10/30/2022 at 10:20 AM by xhander