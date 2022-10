Je ne sais pas ce que je pourrais ajouter aux autres avis, parce que je suis totalement d'accord. Phantasy Star IV conclut la saga sur Megadrive de façon brillante. Un RPG capable de rivaliser sans problèmes -aux côtés de Shining Force II- avec les plus grands de la SNES.

Déjà, avec une réalisation de très haute volée, de très beaux graphismes, de gros sprites, une musique envoutante. Et aussi un système de combat très fluide et rapide, et encore mieux pensé, avec l'apparition de commandes Macro pour déclencher automatiquement une action, comme une magie combinée ravageuse.

On notera là encore les efforts faits par Sega pour améliorer la narration lors des scènes importantes du scénario qui ne manque pas de surprises, avec différentes vignettes qui donnent l'impression de lire une BD ou un manga interactif.

Une aventure magistrale, dans laquelle on parvient à s'attacher aux différents héros tant ils sont bien écrits et surtout, s'écartent pour la plupart des clichés du genre. J'ai également aimé la longueur de l'aventure, la variété des situations... Bref, tout ce qui lui manque, c'est juste une traduction en français. Pour le reste, c'est un sans faute. Bravo Sega !

Hasard des contributions, Julius avait proposé un avis récemment pour Phantasy Star IV, le chef d'œuvre de la saga, et 1er jeu où Rieko Kodama (dont nous avons appris le décès aujourd'hui) avait signé de son nom dans les crédits.Bel hommage donc avec cette dernière publication et ce nouveau "Oui", faisant passer le jeu au rang de "Mega Hit" sur Gameforever.fr.▶️