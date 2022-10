https://twitter.com/klobrille/status/1585196413314826240- Eh bien, l'éditeur vient de dévoiler la date de sortie de Wo Long: Fallen Dynasty, fixée au 3 mars 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam et Windows), avec une arrivée day one dans le Xbox Game Pass sur consoles et PC.- Une édition numérique Deluxe sera alors commercialisée, incluant un Season Pass qui ajoutera trois packs de DLC permettant d'obtenir de nouveaux généraux, démons, scénarios, niveaux, types d'armes et bien plus, ainsi qu'un artbook et une mini OST. En la précommandant, vous obtiendrez l'armure de Qinglong, tandis que tous les joueurs européens faisant de même avec l'édition standard numérique ou physique avant le 16 mars recevront l'armure de Baihu. Tout pré-achat dématérialisé octroiera enfin l'armure de Zhuque. Enfin, une édition physique dite de lancement inclura un steelbook et les accessoires Couronne de Zhurong et Couronne de Gonggong.