- Age of Empires 2 : Definitive Edition 31 janvier 2023 (pour le 2) et Age of Empires 4 arrivent sur les consoles Xbox et Cloud Gaming en 2023 !





• Prise en charge du contrôleur personnalisé ou M + K

• jeu croisé facultatif

• nouvelle IA de jeu aidant à la gestion des ressources

• 40 mises à jour

• 83 cartes

• 42 civilisations multijoueurs

• 34 campagnes solo



- Age of Mythology: Retold announced for PC Game Pass.