Scorn est le 1er jeu du studio serbe Ebb Software. Sous ses allures de grosse cartouche pour Microsoft, il n'est ni plus ni moins qu'un AA issu d'une campagne Kickstarter réussie et que Phil Spencer a décidé de s'offrir pour venir étoffer les exclus Xbox.

Les épreuves, si elles sont assez peu plaisantes participent à l'ambiance du titre. Et cette atmosphère, parlons-en. C'est LE point fort, puisque les développeurs ont tout simplement singé l'œuvre du grand H.R. Giger, donnant ainsi à l'univers des airs de cauchemar éveillé.

On est à la fois mal-à-l'aise, dégouté, et parfois gêné des actions qui se présentent à nous. Les combats par contre semblent avoir été ajoutés pour contribuer à l'oppression, mais sont plus une contrainte qu'un plaisir.

Toujours est-il que la proposition est inédite, et assez courte pour supporter le supplice qui se dresse devant nous. Une errance inexplicable. Un OVNI taillé pour les fans d'Alien qui ont le GamePass.

[/quote]Sous ses airs de slow-FPS se cache en fait un pur puzzle-game 3D dans lequel les énigmes occupent 90% du gameplay. Sauf qu'ici rien ne vous est prémâché, aucune indication et vous butez constamment sur la marche à suivre pour continuer d'avancer.[/quote]