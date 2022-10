Salut à tous,Je voudrais juste avoir le ressenti des fans de Bleach concernant l'adaptation de l'arc final Thousand Blood War.Etes -vous satisfait du léger changement de trait? des effets 3D et de lumière ? du rythme et de l'OST?Perso je trouve que c'est un retour gagnant et gros point positif sur les effets de lumière et 3D bien intégrés...Pour avoir vu pas plus tard qu'hier soir le 2ème épisode, je trouve que les actions s'enchainement bien avec des transitions bien trouvées.La promesse d'une guerre sanglante est bien retranscrite avec des scènes versant volontiers gore là ou avant on avait des scènes édulcorées (je pense notamment à Hiyori sectionnée au niveau de la taille par Gin dans le manga qui restait "entière" dans l'daptation animée).Mention spéciale aussi à l'opening qui reprend la thématique / aspect peinture qu'on avait déjà présent dans le tout 1er opening.L'ending a lui aussi son charme et la multitude de zanpakuto plantés représentés m'a en fait tilter sur un truc qui ne m'avait pas frapper jusqu'à lors....En fait l'ending m'a fait penser au cimetière de Keyblades et le lien entre Bleach et Kingdom Hearts pourrait très bien etre exploité dans le prochain opus de Kingdom Hearts vu que le nouvel anime sera duffusé sur ... Disney + ....De plus , que ce soit chez Sora ou Ichigo, la thématique de la lame liée au coeur est présente, les 2 possèdent des formes de Hollow et d'autres transfos, sont issus de mondes contemporains et amenés à combattre pour le compte de monde en danger des ennemis qui ont soit perdus leur coeur, des etres hybrides et ont affaire à des ennemis manipulateurs...Vu que le prochain opus de KH pourrait s'ouvrir sur des oeuvres possédées par /liéesà Disney autre que les animes produits par cette société (coucou Star Wars), joue la carte meta ( Yozoroperso réel sorti d'un jeu video ) et que le trailer présenté se passe dans un monde urbain, le shinigami remplaçant pourrait très bien faire une incursion dans KH en étant lui issu d'un manga.A noter que si vous êtes amenés à spoiler des choses présents dans les épisodes diffusés ou choses à venir, merci de le signaler et passer qq lignes par respect aux gens qui sont anime only