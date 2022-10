Aviez-vous vu Makuhita comme une référence à Dragon Ball ?Si vous lisez bien sa description dans le Pokédex de Pokémon Rubis : "Makuhita est tenace. Même s'il est presque battu, il continue à se relever et à attaquer son ennemi. Chaque fois qu'il se relève, ce Pokémon stocke plus d'énergie en vue de sa future évolution." Cette description pourrait être totalement celle d'un Saiyan !Je vous laisse un timelapse qui prouve le lien entre deux personnages issus de chacun des deux univers.https://www.tiktok.com/@doc.pokemon/video/7153678870019951878

posted the 10/12/2022 at 08:44 PM by dantebits