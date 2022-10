Tout est dans le titre, car oui il est important de différencier la saga au cinéma et les oeuvres littéraires.^^Personnellement que ce soit en film ou livre il s'agit d'Celui qui marque un véritable tournant dans la saga, du fait de son ambiance plus sombre par rapport aux 2 premiers mais qui est malgré tout dans une parfaite continuité.Ce que j'apprécie particulièrement c'est que cette opus s'attarde surtout sur le développement des personnages et forcément Harry. Ce n'est clairement pas l'opus où il y'a le plus d'action (surtout comparé au suivant La Coupe du Feu) mais l'intrigue et la tension a elle seule autour de Sirius Black où l'on ne découvre la vraie vérité autour de son personnage qu'a la toute fin est excellente et suffit a rendre l'oeuvre haletante tout du long.Sans compter qu'il y'a pas mal de nouveautés dans ce 3ème chapitre : Les Hippogriffes, les détraqueurs, les cours de divination, le Magicobus...Mention spéciale pour le film qui a une ambiance particulière et pour moi la plus réussie des 9 longs métrages grâce a son réalisateur Alfonso Cuaron, qui a su sublimé l'univers des 2 premiers films tout en y apportant sa patte que je n'ai jamais retrouvé ensuite.J'avoue qu'en livre j'ai hésité avec le 5,qui avait été un gros coup de coeur pour moi a sa sortie en 2003.Le plus long et du coup d'une grande richesse. (Le film m'avait déçu en comparaison par contre, beaucoup de scènes ont été enlevées :/)