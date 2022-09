Mise à jour PS5 disponible avec de nouvelles fonctionnalités :➡️ Sortie vidéo en 1440p via HDMI➡️ Listes de jeux➡️ Nouvelles améliorations de l'expérience utilisateur PS5 et fonctionnalités socialesTous les détails : https://blog.fr.playstation.com/2022/09/07/lancement-de-la-nouvelle-mise-a-jour-du-logiciel-systeme-ps5-aujourdhui-dans-le-monde-entier/

posted the 09/07/2022 at 09:56 AM by kratoszeus