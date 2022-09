Hellow,Apres avoir posté le collector d'all star battle R , ca m'a donné l'envie de partager ma petite collec sur jjba ^^Les mangas, la base :Quelques figurines :Le rohan au louvre et le n°1 de Jojo magazine avec un display de cartes sur la partie 5 de jjba Golden wind:Et j'allais oublier ma veste incroyable de jotaro :Voila, voila ^^ Si vous n'avez j'amais vu ou lu jjba je vous le conseil tres fortement !Ne passez pas a coté parce que la 1ere partie (que j'adore perso) peut parraitre un peu trop a l'ancienne et assez peu originale au premier abord, vous passeriez a coté d'un énorme manga, chaques parties sont tres différentes les unes des autres.Merci.Aurevoir.

posted the 09/02/2022 at 08:12 AM by fuji