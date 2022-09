- Nous l’avons vu la semaine dernière, les autorités britanniques veulent élargir leur enquête sur la concurrence concernant le rachat d’Activision Blizzard. Même si les choses avancent, Microsoft souhaite évidemment mettre toutes les chances de son côté pour que le deal soit validé, raison pour laquelle Phil Spencer publie aujourd’hui par voie de presse une lettre en évoquant sa vision.



- Phil Spencer rappelle ainsi que bien que Xbox adore les consoles, elles ne sont plus aujourd’hui la seule façon de jouer à des jeux vidéo.



- Aujourd’hui, le segment de jeu le plus important et à la croissance la plus rapide est celui des plates-formes mobiles. Pour atteindre les milliards de joueurs là où ils se trouvent et quel que soit l’appareil sur lequel ils jouent, nous devons donner le choix. Donner aux joueurs le choix de la façon dont ils jouent à leurs jeux rend celui-ci plus accessible et conduit à des communautés de joueurs plus importantes et plus dynamiques. Le choix est tout aussi important pour les développeurs. Les développeurs bénéficient d’une diversité de modèles commerciaux et de distribution pour leurs jeux. Le choix ouvre des opportunités d’innovation et permet à l’industrie de se développer.



- Ce faisant, Phil Spencer rappelle ici que Xbox joue désormais dans une cour plus grande que celle d’une bataille entre les consoles PlayStation et Xbox. Pour réaliser ses ambitions, Microsoft dit miser sur l’offre Game Pass ainsi que sur le mobile via son offre de jeu dans le cloud, aujourd’hui incluse dans l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate.



- Ce que l’on note aujourd’hui, c’est que le patron de Xbox confirme pour la première fois quelques unes des franchises qui seront effectivement disponibles dans le Xbox Game Pass, dont Call of Duty. Par ailleurs, Phil Spencer a une nouvelle fois précisé qu’une fois l’accord validé, Call of Duty sortira bien sur PlayStation le même jour que partout ailleurs, et avec le même contenu.



- Nous avons l’intention de rendre la bibliothèque de jeux très appréciée d’Activision Blizzard - y compris Overwatch, Diablo et Call of Duty - disponible dans le Game Pass et de développer ces communautés de joueurs. En offrant encore plus de valeur aux joueurs, nous espérons continuer à développer le Game Pass, en étendant son attrait aux téléphones mobiles et à tout appareil connecté.



https://www.xboxygen.com/News/42243-Xbox-confirme-que-Call-of-Duty-et-Diablo-arrivent-dans-le-Xbox-Game-Pass